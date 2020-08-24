Президент Украины Владимир Зеленский вынужден комментировать ситуацию в Белоруссии, потому что ему приходится лавировать между интересами Запада и экономическим значением республики для Киева. Об этом рассказал руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

В ответ на этот совет пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».

В частности, омтетил эксперт, ВСУ заправляются дизтопливом, которое производится в Мозыре, Нацгвардия ездит на МАЗах, переговорная площадка по Донбассу пока еще в Минске, а перелет украинской деловой элиты в Москву пока идет через Минск.

«Поэтому все происходит как в старой песне: «Это школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». Понятно, что Лукашенко это все раздражает. Особенно на фоне этого инцидента с «вагнеровцами»», — пояснил Золотарев.

Судя по всему, некоторые клинические «патриоты» в Киеве, которые борются с Зеленским, сыграли на руку версии о том, что это была якобы украинская спецоперация, указал политолог.

Но учитывая кондиции и коммерциализацию СБУ, слабо верится, что они могли провести такие сложные операции, считает специалист.

По его мнению, у Минска сейчас есть экономические рычаги давления на Киев, а также неизбежный дрейф Лукашенко в сторону России.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.