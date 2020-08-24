Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что протесты и забастовки привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщило агентство БелТА в понедельник, 24 августа

После перехода Владимира Караника с поста министра здравоохранения на пост губернатора Гродно, Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича новым исполняющим обязанности главы Минздрава Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в период борьбы с COVID-19 ведомство работало «неплохо».

Белоруссия. Хроника протестов, 23 августа

«Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — заявил он.

Он также отметил, что в настоящее время Белоруссия находится на низком уровне заболеваемости. Президент также уверен, что страна быстро справится с последствиями пандемии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.