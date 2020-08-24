Объективный интерес России состоит в том, чтобы во главе Белоруссии был человек с принципиально пророссийскими взглядами. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас стоит вопрос о транзите власти. Пройдет какое-то время, и Лукашенко, скорее всего, придется передавать власть какому-то другому лидеру. Очень важно, чтобы этот лидер был не ставленником западных сил, а другом России», — пояснил Неменский.

Готовиться к такому транзиту власти надо уже сейчас, и надо настраивать общественное мнение в пользу поддержки пророссийских инициатив, считает политолог.

По его мнению, для этого надо создавать и общественные организации, и политические движения, и свою систему распространения информации.

Как говорил президент России, «мы один народ», поэтому Россия должна относиться к белорусам как к своим, а не как к далекому народу, контакт с которым устанавливается только через официальную власть, заключил собеседник издания.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.