Белорусский активист Никита Черкасов перечислил четыре причины, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть свой пости. Он озвучил их в интервью изданию Украина.ру

Жириновский назвал два сценария для Лукашенко и рассказал, что будет в противном случае © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Третья причина — экономическая. Активист напомнил, что Лукашенко еще 10 лет назад обещал обеспечить среднюю зарплату размером $500 (37,2 тысячи рублей), но так этого и не сделал. И четвертая причина — нелигитимность правительства в целом. По словам Черкасова, большинство белорусов не доверяет государству и не знает, кем избраны и кем назначены все министры и управленцы.

«На данном этапе большинство из нас не борется за какие-то образы светлого будущего, за конкретные политические или экономические программы. Мы настолько устали от насилия, вранья и беспредела, что просто хотим обнулиться: вернуть конституционность и верховенство права, обеспечить всех граждан возможностью избрать нового президента. Наша базовая потребность — вернуть право выбора», — заявил активист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.