Во-первых, по его словам, речь идет о неоднократно задокументированных случаях нарушения избирательного процесса. Второй причиной является «сам режим Лукашенко», который, по словам Черкасова, строится на несменяемости власти, беспределе силовиков, нарушении политических и гражданских прав, отсутствии разделения властей, запугивании и уничтожении оппозиции.
Третья причина — экономическая. Активист напомнил, что Лукашенко еще 10 лет назад обещал обеспечить среднюю зарплату размером $500 (37,2 тысячи рублей), но так этого и не сделал. И четвертая причина — нелигитимность правительства в целом. По словам Черкасова, большинство белорусов не доверяет государству и не знает, кем избраны и кем назначены все министры и управленцы.
«На данном этапе большинство из нас не борется за какие-то образы светлого будущего, за конкретные политические или экономические программы. Мы настолько устали от насилия, вранья и беспредела, что просто хотим обнулиться: вернуть конституционность и верховенство права, обеспечить всех граждан возможностью избрать нового президента. Наша базовая потребность — вернуть право выбора», — заявил активист.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.