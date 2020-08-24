От того, каким будет диалог со сторонниками реальной интеграции с Россией в рамках Союзного государства, зависит судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко назвал протестующих в Минске крысами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

По словам Кочеткова, на данный момент Лукашенко посылает оппозиции сигнал, о том, что никаких переговоров и компромиссов с протестным движением не будет.

«С другой стороны, меня больше волнует, насколько изменится отношение Лукашенко к той части белорусского общества, которая желает интеграции с Россией и создания не симулятивного, а настоящего Союзного государства. От того, каким будет диалог с этими силами, будет зависеть судьба самого Лукашенко», — сказал политолог.

Он убежден, что отсутствие диалога приведет к тому, что рано или поздно социальный взрыв все-таки случится и «тогда уже никакие автоматы Лукашенко не помогут».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.