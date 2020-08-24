По словам продюсера «Бумбокса» Алексея Согомонова, с вопросом об использовании песен к группе никто не обращался. О том же рассказала и представительница «Океана Эльзы» Виктория Хоменко.
«По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались», — отметила она.
Концерт «Песенная история современной Украины» состоялся в рамках празднования Дня независимости страны. На нем песни «Вахтерам» группы «Бумбокс» исполнили «Время и Стекло», а «Там, где нас нет» «Океана Эльзы» — Верка Сердючка с хором.