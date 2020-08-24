Представители украинских групп «Бумбокс» и «Океан Эльзы» не разрешили использовать свои песни во время концерта «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило «Громадське»

День независимости: киевляне рассказали о своем отношении к празднику — видео словам продюсера «Бумбокса» Алексея Согомонова, с вопросом об использовании песен к группе никто не обращался. О том же рассказала и представительница «Океана Эльзы» Виктория Хоменко.

«По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались», — отметила она.

Концерт «Песенная история современной Украины» состоялся в рамках празднования Дня независимости страны. На нем песни «Вахтерам» группы «Бумбокс» исполнили «Время и Стекло», а «Там, где нас нет» «Океана Эльзы» — Верка Сердючка с хором.