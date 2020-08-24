В армянском обществе вряд ли есть какое-то распространенное отношение к белорусским протестам, специально этим вопросам никто не интересуется. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в недавнем интервью изданию «Евразия. Эксперт»

«Возможны новые обострения»: Искандарян о российско-белорусских отношениях после выборов © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Если же говорить о ереванцах, особенно о молодежи, студентах и более образованном центре, отметил политолог, то тут отношение к президенту Александру Лукашенко скорее отрицательное.

«Речь идет о людях, которые знают языки (русский, английский), смотрят какие-то каналы, ориентируются в интернете. У этих людей дискурс скорее такой, что Лукашенко — антидемократичный лидер и так далее», — пояснил Искандарян.

По его мнению, все страны ЕАЭС и ОДКБ признали белорусские выборы в том числе потому, что у них гораздо лучшее понимание того, в каких странах они живут, какое правительство и какие элиты в этих странах.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.