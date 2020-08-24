«В это воскресенье (23 августа. — Ред.) безнаказанно действующая преступная группа представителей Хустской епархии Российской православной церкви в Украине (управляющий епархией архиерей Московского патриархата в г. Хусте Марк Петровций) во главе с московским попом Владимиром Битляном в с. Прислоп на Межгорье незаконно захватила храм Свято-Вознесенского прихода Мукачевско-Карпатской епархии Православной церкви Украины», — заявил «епископ».
По его словам, представители УПЦ МП «при преступном бездействии и преступном содействии властей и правоохранительных органов» якобы сорвали божественную литургию в приходе ПЦУ, а также избили священника ПЦУ Михаила Чабана и прихожан.
Бедь заявил, что управление Мукачевско-Карпатской епархии ПЦУ выражает протест против «безнаказанной преступной деятельности отдельных представителей Хустской епархии Московского патриархата» и требует от Закарпатской облгосадминистрации, прокуратуры и Нацполиции прекратить «безнаказанный разгул преступной деятельности со стороны представителей Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ».
Ранее Бедь уже заявлял о подобной ситуации с теми же участниками.