«Епископ Мукачевский и Карпатский» от ПЦУ Виктор Бедь заявил, что во время богослужения в приходе ПЦУ в поселке Межгорье в Закарпатской области 23 августа представители Хустской епархии РПЦ якобы «захватили» храм Свято-Вознесенского прихода Мукачевско-Карпатской епархии ПЦУ. Он написал об этом на своей странице в Facebook

Старые планы раскольников. Неизвестная история ПЦУ © AP, Gino Domenico Марк Петровций) во главе с московским попом Владимиром Битляном в с. Прислоп на Межгорье незаконно захватила храм Свято-Вознесенского прихода Мукачевско-Карпатской епархии Православной церкви Украины», — заявил «епископ».

По его словам, представители УПЦ МП «при преступном бездействии и преступном содействии властей и правоохранительных органов» якобы сорвали божественную литургию в приходе ПЦУ, а также избили священника ПЦУ Михаила Чабана и прихожан.

Бедь заявил, что управление Мукачевско-Карпатской епархии ПЦУ выражает протест против «безнаказанной преступной деятельности отдельных представителей Хустской епархии Московского патриархата» и требует от Закарпатской облгосадминистрации, прокуратуры и Нацполиции прекратить «безнаказанный разгул преступной деятельности со стороны представителей Московского патриархата по отношению к духовенству и прихожанам Свято-Вознесенского прихода ПЦУ».

Ранее Бедь уже заявлял о подобной ситуации с теми же участниками.