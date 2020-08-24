Перед Россией стоит задача начать работать со всем белорусским обществом — как с теми, кто поддерживает нынешнего президента, так и с теми, кто выступает против него. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«Многие убежденно пророссийские граждане участвуют в акциях против Лукашенко. Он сам сделал все, чтобы потерять эту привязку к себе голосов пророссийского электората», — указал Неменский.

Политолог отметил, что хотя руководство и основные активисты оппозиции являются прозападными и радикально антироссийскими, само белорусское общество в большинстве своем является пророссийским.

По его мнению, Россия сейчас должна противодействовать той антироссийской пропаганде, которая ведется в последние годы как представителями оппозиции, так и представителями власти в Белоруссии.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.