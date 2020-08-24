«Есть много людей, причастных к этому. Начиная с Януковича и заканчивая теми, кто уничтожал обороноспособность Украины. Но, к сожалению, будут допрашивать не их, а тех, кто сегодня оппонирует власти. Но у господина Зеленского, в отличие от 2014 года, есть все возможности реализовать наступление на Крым, и мы готовы ему в этом помочь. Но, к большому сожалению, думаю, что договорняк с Россией для него важнее, чем защита украинской земли», — сказал Турчинов.
В речи, которую Зеленский произнес в рамках празднования Дня независимости Украины, глава государства отметил, что те, кто «без боя подарил часть территории», будут давать показания, «а не проповеди патриотизму».
В момент присоединения Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам.
Сам Турчинов заявлял, что якобы отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.