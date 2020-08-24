«Украина заинтересована в независимой демократической Беларуси, поэтому любое дальнейшее укрепление позиции России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что, по крайней мере, эта часть границы должна оставаться для нашей страны безопасной, что это дружественная граница», — сказал Кулеба.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные президентские выборы. В ответ на это в МИД Украины отметили, что от братского для украинцев белорусского народа они хотели бы почувствовать поддержку, а «не слушать уже заезженные со всех сторон советы».