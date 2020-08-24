Киев заинтересован в независимой и демократической Белоруссии, а дальнейшее укрепление позиций РФ в этой стране не соответствует национальным интересам Украины. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной с главой МИД ФРГ Хайко Маасом пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН 24 августа

Белорусский эксперт сказал, чем ответит Минск на вмешательство Польши, Литвы и Украины © Brian Aslak / flickr сказал Кулеба.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные президентские выборы. В ответ на это в МИД Украины отметили, что от братского для украинцев белорусского народа они хотели бы почувствовать поддержку, а «не слушать уже заезженные со всех сторон советы».