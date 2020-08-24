Несколько сотен активистов собрались у здания Офиса президента на акцию в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко, подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.
Протестующие скандируют лозунги «Ищите настоящих убийц», «Свободу политзаключенным» и «Хватит вранья», а в руках у собравшихся баннер с надписью «Муки невинных провоцируют восстание».
Ночь активисты обещают провести у Офиса генерального прокурора в знак несогласия с происходящим.
«В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко», — сказал координатор «Общества будущего» и один из активистов по освобождению Антоненко Евгений Карась.
Журналист Павел Шеремет находился в центре Киева в автомобиле, принадлежавшем руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, когда утром 20 июля 2016 года сработало взрывное устройство, заложенное под днище авто.
Подозревают в убийстве журналиста военную медсестру Яну Дугарь, детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Сторона защиты подала апелляцию на решение о заключении Антоненко в СИЗО, однако Апелляционный суд оставил решение судьи Печерского районного суда без изменения.