Участники «Марша защитников Украины», приуроченного ко Дню независимости Украины, продолжат свое шествие к Офису генерального прокурора, где обещают провести ночь. Протестующие требуют освободить Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, проходящих по делу об убийстве Павла Шеремета, передает «Интерфакс-Украина» 24 августа

Несколько сотен активистов собрались у здания Офиса президента на акцию в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко, подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.

Бывшие атошники и националисты маршируют в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ночь активисты обещают провести у Офиса генерального прокурора в знак несогласия с происходящим.

«В 17:00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко», — сказал координатор «Общества будущего» и один из активистов по освобождению Антоненко Евгений Карась.

Журналист Павел Шеремет находился в центре Киева в автомобиле, принадлежавшем руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, когда утром 20 июля 2016 года сработало взрывное устройство, заложенное под днище авто.

Подозревают в убийстве журналиста военную медсестру Яну Дугарь, детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Сторона защиты подала апелляцию на решение о заключении Антоненко в СИЗО, однако Апелляционный суд оставил решение судьи Печерского районного суда без изменения.