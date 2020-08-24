Белорусская оппозиция уже достигла своей главной цели, поскольку вопрос о транзите власти в республике уже вынесен на повестку дня. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

Неменский подчеркнул, что весь вопрос теперь в том, каким путем он будет осуществлен — через революцию или под контролем нынешней власти.

Для Белоруссии объективно выгоднее, чтобы транзит произошел под контролем нынешней власти, и для России тоже, добавил политолог.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.