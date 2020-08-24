«И все же главного все эти протесты уже достигли: вопрос о транзите власти поставлен на повестку дня. Впрочем, пока трудно сказать, как надолго — на месяцы или на годы», — считает эксперт.
Неменский подчеркнул, что весь вопрос теперь в том, каким путем он будет осуществлен — через революцию или под контролем нынешней власти.
Для Белоруссии объективно выгоднее, чтобы транзит произошел под контролем нынешней власти, и для России тоже, добавил политолог.
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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.