Белорусская оппозиция проиграла свое главное сражение, которое состоялось 16 августа. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«А ставка на всеобщую забастовку не сработала. Одно дело, когда молодежь съезжается в столицу побунтовать, — это романтика, и совсем другое дело, когда вполне взрослых людей призывают рискнуть своей работой. Все же ответственность перед семьями берет верх», — указал Неменский.

Политолог считает, что шансы у всего этого движения остаются, поскольку для новой накрутки протестных настроений нужны какие-то мощные провокации либо новые ошибки власти, а это вполне реально.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.