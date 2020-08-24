Для западных элит многовекторность Белоруссии была игрой по втягиванию республики в ситуацию, в которой Минск можно "кинуть", что сейчас и произошло. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Получилось так, что за этой игрой белорусские власти упустили тот факт, что кто-то все равно попытается воткнуть нож в спину… Поэтому многовекторность в том виде, в котором мы ее знали, себя не оправдала, поскольку она проводилась с учетом того, что Запад не будет принимать такое деструктивное участие в выборной кампании. Но этого не получилось», — сказал Дзермант.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.