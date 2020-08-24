Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась выступил 24 августа на митинге после «Марша защитников Украины», раскритиковав прошедшую в День независимости страны церемонию с участием президента Владимира Зеленского и звезд шоу-бизнеса. Слова одного из лидеров украинских неонацистов приводит «Страна.ua»

В понедельник, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. Официальный старт торжествам дал глава государства Владимир Зеленский. После его речи на площади возле Софийского собора в Киеве состоялось выступление звезд украинского шоу-бизнеса. Неизвестный устроил провокацию против Порошенко на «Марше защитников Украины» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также в этот день прошел «Марш защитников Украины», в котором приняли участие бывшие атошники, а также националисты. Отдельную колонну составили выходцы из батальона «Азов» и сторонники «Национального корпуса». К их митингу возле Офиса президента присоединились активисты во главе с Карасем, выступающие за прекращение уголовного преследования фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Ну, все заметили, что в этом году нет танков, марша. Они вывели клоунов каких-то. Верку Сердючку, говорят, вывели. Трансгендер поздравлял ветеранов!» — заявил Карась.

В этом году, как и в прошлом, День независимости Украины проходит без традиционного военного парада. По словам Зеленского, парад состоится, когда Украина вернет себе территории, которая она считает оккупированными.