Лидер Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, об этом сообщило белорусское телеграфное агентство БелТА 24 августа

В своем поздравлении президент Белоруссии обозначил заинтересованность в расширении сотрудничества двух стран на принципах равенства и уважения, а также в развитии конструктивного партнерства.

«Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира», — цитирует документ БелТА.

Заезженные со всех сторон советы. МИД Белоруссии жестко ответил Зеленскому © скриншот видео Украина • РУ Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Украины — мира, стабильности и благополучия.

Поздравил глава Белоруссии и бывшего президента Украины Леонида Кучму, в тексте поздравления также есть слова о расширении белорусско-украинского партнерства на благо обоих народов.

В последние дни в отношениях Украины и Белоруссии наметилась некоторая напряженность из-за высказывания Владимира Зеленского. Так, 23 августа он заявил о том, что Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

В ответ на этот совет белорусский МИД напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».

Протесты на территории Белоруссии продолжаются с 9 августа, митингующие считают победу Лукашенко сфабрикованной, а многие эксперты сравнивают происходящее в Минске с киевскими событиями 2014 года.