Экс-президент Петр Порошенко принял участие со своими сторонниками в «Марше защитников Украины» в День независимости страны 24 августа. После шествия сторонники бывшего главы государства проследовали на Европейскую площадь, где проходит митинг, сообщает «Страна.ua»

Во время выступления Порошенко в толпе его сторонников некий молодой попытался добросить до сцены пачку фальшивых купюр. Экс-президент попросил собравшихся задержать провокатора, однако тому удалось убежать. «Ради власти разрушит страну»: Порошенко уличили в организации похищений участников Евромайдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В своей речи Порошенко заявил, что именно на Европейской площади украинцы будут отмечать вступление страны в Евросоюз.

«Хотя я реалист и хочу сказать, что это точно случится не при этой власти», — заявил экс-президент. Люди в ответ начали скандировать: «Зелю геть!», а Порошенко добавил: «Не могу с этим не согласиться».

«Марш защитников Украины» был впервые проведен в 2019 году, после решения президента Владимира Зеленского отменить традиционный парад ко Дню независимости. К бывшим участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе присоединились ультраправые организации.