Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал «странной и пугающей постановкой» видео, на котором президент Белорусии Александр Лукашенко появился с автоматом и в бронежилете. Об этом он заявил в эфире France 2, передает портал tut.by

«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — сказал дипломат.

Белоруссия. Хроника протестов, 23 августа

«В последние дни европейскими странами были введены санкции, которые нацелены не на народ Беларуси, а на лидеров. Мы продолжим давление на Минск, чтобы обеспечить переход к демократии как можно скорее», — добавил Бон.

Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости вечером 23 августа. На опубликованном в сети видео видно, что президент был одет в бронежилет и держал в руках автомат. Рядом с Лукашенко шел его 15-летний сын Николай в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом.