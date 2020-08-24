Замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольского областного совета Богдан Яциковский публично спел антисемитскую песню. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило издание «Страна»

На видео, опубликованном в YouTube, Яциковский стоит на сцене перед публикой и без аккомпанемента исполняет песню «Жид перед повешением».

Где вы видели антисемитизм? Еврейский вопрос и украинский ответ © AP, Ariel Schalit Ренат Кузьмин направил в Национальную полицию обращение о привлечении Яцинковского к уголовной ответственности.

«Во время своего публичного выступления Яциковский Б. И., который в силу членства в политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет устоявшиеся убеждения, политические и общественные взгляды, путем исполнения песни открыто разжигал национальную вражду и ненависть к гражданам, которые относят себя к российской и еврейской нациям, одновременно унижая и оскорбляя национальную честь, достоинство и чувства названных граждан в связи с их этническим происхождением», — написал Кузьмин в Facebook.

Богдан Яциковский является главой Тернопольской территориальной организации «Радикальная партия Олега Ляшко», а также заместителем председателя Госкомиссии по запасам полезных ископаемых по экономическому развитию и международной деятельности.