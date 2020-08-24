Актер из «Слуги народа» угодил в громкий секс-скандал

Актриса Татьяна Острецова обвинила своего коллегу Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах во время съемок, об этом она написала в Facebook 23 августа

«Ужасно»: украинская звезда стала жертвой домогательств режиссера © Ольга Сумська / Facebook

«Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать на коленях, якобы успокаивать, этот м***к лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади, он лапал меня за ягодицы», — написала актриса.

В назревающий скандал вмешался актер Михаил Аугуст, прокомментировав пост Острецовой. Артист написал, что она «недотрога», и если ей что-то не нравится, то всегда можно отказаться от съемок и «сидеть дома с мужем». Правда, свой комментарий Аугуст позже удалил.

Намерена ли Татьяна Острецова подавать в суд на Владимира Владимирова, она пока не сообщила.

Обвинения в домогательствах в России и на Украине стали все чаще звучать в адрес представителей публичных профессий после того, как стало известно, что обвинявшие голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около 19 млн долларов (1,4 млрд рублей).