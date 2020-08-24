Российская певица украинского происхождения Татьяна Овсиенко, встревожившая поклонников странным исчезновением, сообщила в соцсетях, что с ней «все хорошо». Соответствующий пост на странице исполнительницы в Instagram 23 августа опубликовал ее представитель

«Друзья, второй день в интернете появляются статьи о пропаже Татьяны Овсиенко. Все хорошо! Не волнуйтесь! Также 27 августа запланированы съемки на "Первом канале"», — говорится в сообщении. По словам представителя певицы, она всего лишь решила взять паузу в своей активности в соцсетях.

«Тётка надутая»: поклонники не узнали 53-летнюю певицу Овсиенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Валентиной Легкоступовой, — артистка скончалась из-за травмы головы.

Ранее певица Ирина Салтыкова опубликовала совместное фото со своей коллегой по сцене Татьяной Овсиенко, которое вызвало оживленное обсуждение в интернете, — артистку назвали «жертвой» пластической хирургии и посоветовали прекратить эксперименты с внешностью.