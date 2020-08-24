Правоохранители задержали политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского, оба являются членами Координационного совета, по факту создания которого заведено уголовное дело, сообщает Sputnik Беларусь 24 августа

Информацию об аресте Ковальковой и Дылевского подтвердили в самом Координационном совете. Другой член президиума этой организации Максим Знак заявил, что совет продолжит свою работу, несмотря на уголовное преследование.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов оппозиционной организации вышли из ее состава.