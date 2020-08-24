«Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки», — говорится в сообщении.
В последнее время по Украине прокатилась волна сообщений о террористических атаках и взятии заложников. Эксперты связывают это с уступкой Владимира Зеленского Максиму Кривошу, который захватил автобус с людьми и требовал от президента записать обращение к нации о фильме «Земляне». Зеленский выполнил это требование, что, по мнению отдельных специалистов, показало полную беспомощность украинских спецслужб.
Сегодня, 24 августа, в Киеве запланированы массовые мероприятия по случаю 29-й годовщины дня независимости страны. В МВД сообщают об усиленных мерах безопасности.