В украинской столице закрыта станция метро «Крещатик» из-за анонимного звонка о минировании, сотрудниками полиции проводится проверка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Киевской городской администрации 24 августа

«Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки», — говорится в сообщении.

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