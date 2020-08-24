Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила своих соотечественников с Днем независимости страны. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram 24 августа

«Август. Сладкий, вязкий, словно мед. Самый любимый из летних месяцев, потому что последний. Детство давно позади, но в сознании все равно пунктиром красная линия, за которой начинается осень и заканчивается летнее счастье. А счастье в августе пахнет подгнившими яблоками, которые поленились собрать под забором. Отзвучит скрипом панцирной кровати, на которой нежишься в бабушкином саду. Счастье имеет вид самого заплаканного неба в году, сияющего сквозь лиственное кружево груши, под которой стоит эта старая развалюха (хорошо, что ее еще не выбросили!)», — написала Зеленская.

Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская

«Некоторые считают, что любовь — это зависимость. Пусть так. Тогда я желаю своей Родине в День ее рождения, в День ее Независимости, чтобы каждый ее гражданин был так же зависим от нее, как я! Из-за любви! Только через любовь!» — подытожила Зеленская.

Первая леди Украины не появлялась на публике около двух месяцев — как сообщалось ранее, она и ее сын переболели коронавирусом. По ее словам после того, как она узнала результат теста на COVID-19, никаких симптомов не чувствовала, а потом слегла с температурой и воспалением легких.

Зеленская отметила, что несмотря на то, что у нее выработались антитела к коронавирусу, она продолжает носить маску в общественных местах из уважения к окружающим.