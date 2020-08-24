Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили память украинцев, погибших в Донбассе. Трансляцию торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины 24 августа вел Офис президента в Facebook

«Дорогие украинцы, всегда, а особенно сегодня, в День независимости Украины, мы кланяемся подвигу всех наших героев, которые ради нашей независимости отдали свою жизнь, за Украину, за ее будущее, за ее свободу. Давайте почтим память погибших минутой молчания», — сказал Зеленский.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В своей праздничной речи глава государства напомнил о том, что перемирие на Донбассе длится уже 29 дней, и выразил надежду на то, что оно сохранится на долгие годы.