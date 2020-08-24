«Дорогие украинцы, всегда, а особенно сегодня, в День независимости Украины, мы кланяемся подвигу всех наших героев, которые ради нашей независимости отдали свою жизнь, за Украину, за ее будущее, за ее свободу. Давайте почтим память погибших минутой молчания», — сказал Зеленский.
Президент и первая леди возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину Михайловского Златоверхого монастыря, а также прошли по улице Трехсвятительской неподалеку Михайловской площади вместе с родственниками погибших на фронте.
В своей праздничной речи глава государства напомнил о том, что перемирие на Донбассе длится уже 29 дней, и выразил надежду на то, что оно сохранится на долгие годы.