Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что перемирие на Донбассе продлится и дальше, и будет измеряться не днями, а месяцами и годами. Об этом он сказал во время своего выступления по случаю Дня независимости Украины в понедельник, 24 августа

«Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины, СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой, что цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых — 0, погибших — 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней как не плачут мамы. 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой"», — сказал Зеленский.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога только об одном. Пусть дни тишины станут месяцами, месяцы — годами, годы — столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли», — сказал Зеленский.

Мероприятия по случаю Дня независимости Украины проходят на Софийской площади. Там в настоящее время присутствует ряд официальных и приглашенных лиц, оркестр, парадные военные расчеты и журналисты.