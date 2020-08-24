В МИД Украины ответили на слова пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что Киев дает «заезженные советы» — так он прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что в Белоруссии нужно провести новые выборы. Украинцы все же предлагают не пренебрегать их советами, сообщила пресс-служба ведомства 24 августа

Заезженные со всех сторон советы. МИД Белоруссии жестко ответил Зеленскому © скриншот видео Украина • РУ

«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда. Мы искренне желаем Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — сообщает пресс-служба МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 23 августа заявил о том, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

В ответ на этот совет пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».

«Опыт революции достоинства», которому предлагают белорусам поучиться в украинском МИД, включает в себя и боевые действия на востоке страны. По данным ООН, с 2014 года в них погибло около 13 тысяч человек, а 1,5 миллиона бежали в другие страны.