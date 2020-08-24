В Министерстве иностранных дел Украины напомнили о событиях 2014 года в их стране и предложили Белоруссии все-таки воспользоваться опытом соседнего государства.
«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда. Мы искренне желаем Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Президент Владимир Зеленский 23 августа заявил о том, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».
В ответ на этот совет пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».
«Опыт революции достоинства», которому предлагают белорусам поучиться в украинском МИД, включает в себя и боевые действия на востоке страны. По данным ООН, с 2014 года в них погибло около 13 тысяч человек, а 1,5 миллиона бежали в другие страны.