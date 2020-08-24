В описании к открытке Doodle есть пояснение, почему именно такую картинку компания выбрала для поздравления: венок из подсолнухов символизирует Украину, потому уже в 19 веке здесь начали выращивать эту культуру, а сейчас 20% сельхозугодий покрыто именно цветами подсолнечника, пишет Google.
«Сегодняшний Doodle посвящен Дню Независимости Украины, который считается одним из самых важных украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную независимость от советской власти», — указано в описании композиции.
Doodle — традиционная форма поздравления от Google. Посвятила компания свой Doodle и дням независимости Индонезии 17 августа, Индии — 15 августа, и Пакистана — 14 августа, а также дням отца, учителя и празднику драконьих лодок.