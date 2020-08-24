Doodle - своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика. Изображение, посвященное дню независимости Украины, 24 августа выполнено в цветах флага и дополнено символом страны - подсолнухом

Зеленский с женой примут участие в торжествах на День независимости Украины © president.gov.ua

«Сегодняшний Doodle посвящен Дню Независимости Украины, который считается одним из самых важных украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную независимость от советской власти», — указано в описании композиции.

Doodle — традиционная форма поздравления от Google. Посвятила компания свой Doodle и дням независимости Индонезии 17 августа, Индии — 15 августа, и Пакистана — 14 августа, а также дням отца, учителя и празднику драконьих лодок.