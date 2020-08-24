Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время полета над Минском на вертолете оценил обстановку в городе и сравнил протестующих с крысами. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал госагентства БелТА

На кадрах глава республики осматривает с высоты проспект Победителей, где собралась многотысячная толпа протестующих. Пилоту он командует держаться поближе к проспекту, чтобы его было хорошо видно.

ОМОН и спецтехника преградили протестующим дорогу к Дворцу независимости, и те направились обратно в сторону центра города.

«Как крысы разбежались», — прокомментировал Лукашенко.

Белоруссия. Хроника протестов, 23 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.