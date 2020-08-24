«По Минску не было задержанных за совершение правонарушений (в ходе акции протеста. — Ред.). По стране сообщу дополнительно завтра [в понедельник, 24 августа]», — сказала Чемоданова.
Количество участников акции, как отметила пресс-секретарь, также пока уточняется.
В Минске в воскресенье, 23 августа, прошла многотысячная акция протеста, участники которой требовали назначения новых выборов президента республики.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.