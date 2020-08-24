Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.
«Если смотреть на самом высоком уровне, сходство в протестах, конечно, есть. В обоих случаях усматриваю крик души постсоветского общества, тягу к самоопределению, возможности влиять на политику государства. Но детально протесты в Украине и Беларуси пока что сравнить сложно и, наверное, рано. Как минимум потому, что у нас они сейчас проходят очень динамично и стихийно, без явных политических лидеров, и местами вообще трудно сориентироваться, что происходит и какой будет реакция власти», — рассказал Черкасов.
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