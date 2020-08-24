Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.
«Если вы вспомните Майдан 2004 года в Киеве, там тоже во всю открещивались от антироссийских лозунгов, и они редко там проявлялись. Но мы понимали сущность этих протестов и видели, к чему пришел Виктор Ющенко», — сказал эксперт.
По его мнению, в состав Координационного совета белорусской оппозиции входят отъявленные противники интеграции республики с РФ.
«Их нутро не раз проявлялось до всех этих протестов. Так что я не сомневаюсь, что все это всплывет, если вдруг эти люди придут к власти», — полагает политолог.
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