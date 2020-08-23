Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 августа во время акции своих противников возле его резиденции в Минске наглядно опроверг распространяемые оппозицией слухи о своем бегстве из Дворца Независимости. Соответствующее видео распространил Telegram-канал «Пул первого»

Противники Лукашенко подошли вплотную к оцеплению возле его резиденции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Теперь выясняется, что вертолет, напротив, доставил главу государства в его резиденцию. Лукашенко был одет в черную форму, в бронежилете и с автоматом в руках.

В воскресенье, 23 августа, в белорусских городах проходят шествия оппозиции и ее сторонников. Центральный марш состоялся в Минске. Его участники прошли по проспекту Независимости до гостиницы «Планета» недалеко от стелы «Минск — город-герой», после чего взяли курс на площадь Государственного флага через Дворец Независимости, который является резиденцией Александра Лукашенко.

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу. После часового стояния возле оцепления большая часть протестующих начала расходиться.