Противники президента Белоруссии Александра Лукашенко начали расходиться от территории Дворца Независимости в Минске. Об этом 23 августа сообщил Sputnik Беларусь

Противники Лукашенко подошли вплотную к оцеплению возле его резиденции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу.

«Протестующие около часа провели в нескольких десятков метров от кордона силовиков. В результате, колонна развернулась и направилась в центр города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по пути правоохранители выставили водометы и другую спецтехнику.