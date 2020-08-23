Белорусская оппозиция намекнула на изменение статуса русского языка
Белорусская оппозиция намекнула на изменение статуса русского языка
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
В воскресенье, 23 августа, в белорусских городах проходят шествия оппозиции и ее сторонников. Центральный марш состоялся в Минске. Его участники прошли по проспекту Независимости до гостиницы «Планета» недалеко от стелы «Минск — город-герой», после чего взяли курс на площадь Государственного флага через Дворец Независимости, который является резиденцией Александра Лукашенко

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу.

Судя по опубликованным в интернете фото и видео, часть колонны практически вплотную подошла к оцеплению. Люди кричат лозунги против действующего президента. Силовики пока никак не реагируют.