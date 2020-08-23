Участники «Марша новой Беларуси» 23 августа подошли вплотную к силовикам, которые взяли в оцепление Дворец Независимости в Минске, сообщает tut.by

Белорусская оппозиция намекнула на изменение статуса русского языка © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу.

Судя по опубликованным в интернете фото и видео, часть колонны практически вплотную подошла к оцеплению. Люди кричат лозунги против действующего президента. Силовики пока никак не реагируют.