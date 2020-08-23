Многотысячная колонна протестующий в Минске попыталась пройти до Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске, однако силовики спешно выставили перед зданием оцепление. Об этом 23 августа сообщает tut.by

«Пошумим под дворцом диктатора»: шествие оппозиции в Минске меняет маршрут © REUTERS, Vasily Fedosenko Александра Лукашенко.

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу.

В оппозиционных Telegram-каналах призывают людей не провоцировать конфликты, не подходить к оцеплению и разойтись по другим районам, чтобы продолжить протесты там.