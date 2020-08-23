Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между РФ и Европой, а в достижении демократических свобод. Такую мысль он озвучил в интервью испанской газете El Pais, опубликованном 22 августа

Лавров о событиях в Белоруссии: у всех свежа в памяти Украина © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории», — сказал он.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.