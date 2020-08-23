Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на неподобающую позицию международных организаций по отношению к президентским выборам в Белоруссии

Как отметил на молодёжном форуме руководитель внешнеполитического ведомства, в отсутствии наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов в Белоруссии был диаметрально противоположным тому, что было объявлено.

«ОБСЕ встала в позу и стала высокомерно заявлять, что вот, мол, вы нас пригласили не в те сроки, которые нам хочется. Их пригласили — они должны были приехать. Там не было ограничения по количеству наблюдателей. Они могли бы на каждый участок там, по-моему, по одному-двум мониторам отправить. Они отказались!» — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Дипломат убеждён, что если бы они следовали согласованному всеми принципу, о том, что каждая страна должна приглашать наблюдателей, если бы они приехали, запротоколировали, зафиксировали нарушения, как независимые наблюдатели, наверное, тогда у них было бы больше прав пытаться продвигать свои оценки. Он напомнил, что наблюдатели от СНГ не зафиксировал каких-либо серьёзных нарушений, повлиявших на общий исход выборов.

«Выборы в Белоруссии были «на радаре» достаточно радикальной оппозиции, в том числе оппозиции, которая напрямую связана с нашими западными партнёрами. И это было заметно, это было видно», — подчеркнул Лавров.

В ходе избирательной кампании в Белоруссии прошли крупнейшие по масштабам акции протестов, а организовывали их оппозиционные политики.