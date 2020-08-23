По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, непонятно, каким образом формировалась эту структура, если некоторые члены узнали о включении в её состав постфактум, да и деятельность совета вызывает вопросы с точки зрения легитимности

В ходе выступления на молодёжном форуме «Территория смыслов» руководитель внешнеполитического ведомства отдельное внимание уделил действиям белорусской оппозиции.

«В отношении Координационного совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включали, узнали об этом из СМИ или соцсетей. Некоторые заявили, что не хотят быть в Координационном совете. Мы посмотрели на его состав: там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и РФ», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Власть и оппозиция Белоруссии накануне решающей схватки © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Оппозиция не признала результаты президентских выборов, объявленные ЦИК, и создала координационного совета по трансферу власти, в который вошли 70 человек. Генеральная прокуратура страны возбудила по этому факту уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Члены координационного совета утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

«Если говорить о легитимности действий Координационного совета, то я не юрист, но проскочило очень быстро, а потом эту новость стали как-то убирать в сторону — о том, что Координационный совет призвал силовиков уходить на сторону народа, я так понимаю, пообещав, что за это им будут приплачивать и что будут квартиры, дополнительные средства выделяться. Если это не призыв к измене присяге, то вообще ничего не понимаю. Люди, которые этим манипулируют, они сообразили, что речь идёт об очень серьёзных вещах. Это быстро ушло в тень. Но слово не воробей, это прозвучало», — сказал Лавров.

Действительно, член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова в видеообращении, опубликованном в Youtube 20 августа, заверила силовиков, что оппозиция гарантирует безопасность и неприкосновенность тем из них, кто перейдёт на сторону народа и откажется выполнять «преступный приказ» властей.