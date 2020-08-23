На станции киевского метрополитена «Майдан Незалежности» правоохранители задержали мужчину, который при себе имел удостоверение ополченца Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщение об этом опубликовано 23 августа на сайте Нацполиции

На Украине завели дело против 20 граждан Франции, воевавших на стороне ополченцев Донбасса © пресс-служба ГП Украины

«Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой «Донецкой народной республики». В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса"», — говорится в сообщении.

Нацполиция разместила на своем сайте фотографию задержанного, а также найденных при нем документов. Так, его удостоверение ополченца на имя Сергея Писарева подписано еще Игорем Стрелковым. Также у него при себе якобы имелось удостоверение на награждение медалью ДНР «За оборону Славянска».