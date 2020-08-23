Утверждается, что полицейские обратили внимание на мужчину, который якобы себя странно вел. Его остановили для проверки документов.
«Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой «Донецкой народной республики». В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса"», — говорится в сообщении.
Нацполиция разместила на своем сайте фотографию задержанного, а также найденных при нем документов. Так, его удостоверение ополченца на имя Сергея Писарева подписано еще Игорем Стрелковым. Также у него при себе якобы имелось удостоверение на награждение медалью ДНР «За оборону Славянска».