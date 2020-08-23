Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что Светлана Тихановская, представлявшая на президентских выборах в Белоруссии оппозиционные силы, намеренно ещё больше раскачивает ситуацию

В ходе выступления на молодёжном форуме «Территория смыслов» глава внешнеполитического ведомства оценил действия кандидата в президенты Белоруссии, занявшей второе место, которая после отъезда в Литву регулярно выпускает видеообращения о ситуации в своей стране.

«Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тихановская сказала, чего ждёт от Запада © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Дипломат отметил, что Светлана Тихановская всё чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке, из чего можно сделать вывод, что главный адресат её выступлений находится в западном направлении.

«Возможно — я ничего не утверждаю — цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — предположил Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на предвыборную программу Тихановской.

«Недолго она там провисела, но в web-архиве можно её почитать. Там много интересного: выход из ЕврАзЭС, из ОДКБ, из Союзного государства, долгосрочная цель — вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни за счёт внедрения, во многом искусственного, белорусского языка, во все сферы, где будет вытеснен русский язык, и целый ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия», — подчеркнул Лавров.

Зато в интервью французской газете Le Journal du Dimanche, опубликованное сегодня, 23 августа, Тихановская заявила, что Белоруссия должна сохранить экономические связи с Россией, поскольку это выгодно для самого Минска. Кроме того, она выразила уверенность, что никто из политиков не будет резко менять курс на прозападный, как это сделала Украина.