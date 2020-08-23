Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад вслед за Украиной пытается расчертить по своим лекалам Белоруссию

Руководитель российского внешнеполитического ведомства, выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов», прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Лукашенко предложил Макрону свои услуги в качестве посредника между ним и «желтыми жилетами» © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«Сейчас, когда пытаются по своим лекалам ещё и Беларусь расчертить, и предлагают при этом своё посредничество… Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным — конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.