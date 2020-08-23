В воскресенье, 23 августа, Украина отмечает День государственного флага. В этот день Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага на аэродроме в Василькове Киевской области. После этого главе государства руководители Министерства обороны продемонстрировали образцы военной техники, которые вскоре отправятся в Донбасс.
«Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд грн. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории», — сказал Зеленский.