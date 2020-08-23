Украина на сегодняшний день имеет самый внушительный оборонный бюджет в своей истории. Такое заявление 23 августа сделал президент страны Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина

Зеленский рассказал, что должны попросить у Бога украинцы © пресс-служба президента Украины

«Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд грн. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории», — сказал Зеленский.