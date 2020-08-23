В интервью изданию Украина.ру советский и российский драматург Аркадий Инин допустил, что госпереворот в России возможен, но выразил надежду, что этого не произойдёт благодаря твёрдым действиям властей

Известный писатель оценил возможность повторения в России событий, которые произошли в 2013-2014 года на Украине.

«О каких «подобных событиях» идёт речь? На Украине произошёл антироссийский переворот. Как же подобное может быть в самой России? «Хто не скаче, той москаль» или «Москаляку на гиляку»? Видимо, вопрос лишь в том, возможен ли в России майдан — государственный переворот. На мой взгляд, нет. Но, может быть, и да», — сказал в интервью изданию Украина.ру советский и российский драматург Аркадий Инин. Корнилов: Майдан в России возможен, но опыт Януковича многому научил Москву © Владимир Трефилов

Поскольку, как объяснил писатель, охлократия — власть толпы — жуткая вещь, любой толпы: патриотической, коммунистической, националистической, ЛГБТшной.

«Но, надеюсь, что в России этого не будет. Мои надежды связаны с тем, что «расслабленность российского общества» компенсируется твёрдой решимостью наших властей. Замечу, что готов поддержать самые жёсткие, даже не слишком демократические методы, чтобы не допустить «русский бунт — бессмысленный и беспощадный», — добавил Инин.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что Россия не допустит повторения украинского сценария на своей территории.