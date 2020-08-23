Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство должно предоставлять рабочие места бывшим участникам боевых действий в Донбассе. Его слова прозвучали 23 августа на ІІІ Международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы - там Украина», передает Интерфакс-Украина

Неустроенность бывших участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе в мирной жизни — одна из проблем современного украинского общества. Нередко атошники вливаются в ряды криминальных группировок, торгуют оружием или же вовсе кончают жизнь самоубийством.

По словам Зеленского, переломить ситуацию могут преференции «ветеранскому» бизнесу со стороны государства. «Как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать»: украинская телеведущая высказалась об атошниках © предоставлено Снежаной Егоровой

«Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса», — сказал он.

Президент также отметил, что сегодня подпишет указ о физкультурно-спортивной реабилитации бывших атошников и их семей.