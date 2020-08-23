Неустроенность бывших участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе в мирной жизни — одна из проблем современного украинского общества. Нередко атошники вливаются в ряды криминальных группировок, торгуют оружием или же вовсе кончают жизнь самоубийством.
По словам Зеленского, переломить ситуацию могут преференции «ветеранскому» бизнесу со стороны государства.
«Сейчас в Верховной Раде Украины есть проект о государственных гарантиях по кредитам для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса», — сказал он.
Президент также отметил, что сегодня подпишет указ о физкультурно-спортивной реабилитации бывших атошников и их семей.