Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в своем видеообращении заявил, что в столице Белоруссии 23 августа могут произойти провокации и предостерег граждан от необдуманных поступков

В воскресенье, 23 августа, белорусская оппозиция панирует провести масштабное мирное шествие в Минске, а также похожие акции в других городах республики.

По словам Кубракова, правоохранительным органам известно о том, что на это время готовятся некие провокации. «Белоруссия - это не Украина»: Тихановская выступила за сотрудничество с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Будьте благоразумны и сдержанны. Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны. Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом», — обратился он к жителям.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.