В воскресенье, 23 августа, белорусская оппозиция панирует провести масштабное мирное шествие в Минске, а также похожие акции в других городах республики.
По словам Кубракова, правоохранительным органам известно о том, что на это время готовятся некие провокации.
«Будьте благоразумны и сдержанны. Остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны. Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействию информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом», — обратился он к жителям.
Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.