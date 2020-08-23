На сайте Киевского горсовета появилась петиция с предложением переименовать площадь Льва Толстого в Шевченковском районе украинской столицы в честь князя Даниила Галицкого, пишет 23 августа comments.ua

Площадь, ныне названная в честь классика русской литературы, возникла в Киеве в середине 19 века и изначально называлась Караваевской, в честь полувеквого юбилея научной деятельности ученого и медика Владимира Караваева (1811-1892). В 1920 году прилегающую к площади улицу Караваевскую переименовали в честь Толстого по инициативе действующего там общества толстовцев. В 1938 году такая же судьба постигла и площадь. Зеленский, «Идиот» и при чем здесь Толстой © пресс-служба президента Украины

По словам автора петиции, Лев Толстой не имеет никакого отношения к столице Украины, поэтому площадь следует переименовать в честь Даниила Галицкого.

«Время его правления — период наибольшего экономически-культурного подъема и политического усиления Галицко-Волынского государства. Сейчас в Киеве, столице Украины, нет ни одного топонима в честь нашего национального героя Даниила Галицкого. Зато одна из центральных площадей города названа в честь писателя, не имеющего никакого отношения к Киеву», — говорится в тексте петиции.

Несмотря на это известно, что Толстой побывал в Киеве 1879 году, где жили его родственники.

«Киев очень притягивает меня», — признавался тогда он.