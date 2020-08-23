Неизвестные надругались над скульптурой под названием «Горькая память детства», которая располагается на территории Музей голодомора в Киеве. Об этом говорится в сообщении, размещенном 22 августа на сайте музея

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа. На допросе Вятрович забыл, кто финансировал форум и фуршет в память о «Голодоморе» © Facebook, Vitaliy Selyk

Скульптура представляет собой фигуру девочки с колосками. Что именно произошло с монументом не уточняется, говорится лишь, что каких-то видимых повреждений памятник не получил. При этом скульптуру демонтировали и отправили на реставрацию, отмечается в сообщении.

«То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", — недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем всё возможное, чтобы "Девочка" поскорее вернулась в экспозицию музея», — заявила директор музея Олеся Стасюк.

На происшествие отреагировал депутат, бывший директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович. Он назвал тех, кто надругался на скульптурой «чудовищами». Стоит отметить, что Вятрович является сторонников полной декоммунизации Украины, с его подачи в стране были снесены множество памятников времен Советского Союза.