В интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов сказал, что Россия может как минимум предотвратить кибератаку на Белоруссию

Эксперт уверен, что Россия не может занимать нейтральную позицию по отношению к событиям в Белоруссии, потому что страны образуют союзное государство.

«Мы ближайшие союзники. Согласитесь, союзничество и нейтралитет — это оксюморон. Я считаю, что уже сейчас наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию, связанную с внешней угрозой Белоруссии в рамках ОДКБ. Потому что мы видим, что на Белоруссию осуществлена внешняя атака, как минимум в киберпространстве. Именно оттуда ведётся руководство действиями белорусской оппозиции», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов. «Мы заняли правильную позицию». Кнырик о том, что должна делать Россия в отношении Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом он подчеркнул, что Россия е вмешивается во внутренние споры президента Белоруссии Александра Лукашенко и оппозиции, о чём говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Но как минимум предотвратить кибератаку, информационную атаку, гибридную атаку Белоруссии извне мы обязаны согласно нашим союзническим обязательствам», — добавил Корнилов.

16 августа в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и российского лидера Владимир Путин достигли договорённости о том, что Москва в случае необходимости по запросу Минска будет содействовать в урегулировании ситуации в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ.